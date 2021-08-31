Возле остановки «Завод приборов» в Орле больше не будет пешеходного перехода. Фото: Яндекс.Карты

В Советском районе Орла возле остановки «Завод приборов» не будет пешеходного перехода. Изменения в движении на Октябрьской улице пешеходы и водители могли заметить пару недель назад – ни «зебры», ни соответствующих дорожных знаков здесь больше нет.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла, возвращать пешеходный переход в будущем не планируется. Причиной такого решения стало большое число наездов на пешеходов. Отметим, переход был нерегулируемым.

- Решение о демонтаже пешеходного перехода принято городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения по ходатайству ГИБДД, - сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.

Пешеходам предлагают пользоваться переходом неподалеку от этого места, на пересечении с улицей 60-летия Октября. Здесь есть светофор и дорогу можно переходить безопасно.