В Орле с 15 сентября откроется экостанция для школьников

Фото: Сергей Мокроусов

В Орле с 15 сентября откроется экостанция для учащихся. В ее стенах школьники будут изучать профессии агронома и биолога.

Экостанция - подразделение Орловской станции юных натуралистов, создана она для дополнительного образования детей в естественнонаучной сфере. Обучение тут смогут проходить ребята в возрасте от 7 до 18 лет. Профильных направления два: "Агро" и "Био".

- Учащиеся изучат современные технологии в сельском хозяйстве, основы агроэкологии и агробиотехнологии, рассмотрят проблемы защиты и восстановления сельскохозяйственных земель. А программы направления "Био" ориентированы на изучение исследовательских методов, применяемых основными биологическими науками: ботаникой, зоологией и общей экологией, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.