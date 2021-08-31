На 1 сентября в Орле ожидается хорошая погода

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле на 1 сентября метеорологи прогнозируют хорошую погоду. Воздух прогреется до +23 градусов, а дождя не предвидится.

Как сообщает Росгидрометцентр, в ночь с 31 августа на 1 сентября ожидается дождь, но к утру он закончится. Воздух в утренние часы прогреется до +15…+19 градусов, небо облачное с прояснениями.

Днем до +23 градусов тепла, без осадков. Поднимется ветер, скорость которого достигнет 6 м/c. Атмосферное давление на уровне 736-737 мм рт.ст, магнитное поле спокойное.

К концу первой недели сентября температура в регионе опустится и будет ниже климатической нормы. К выходным ожидается всего +4…+5 градусов в ночные часы, днем же столбики термометров покажут всего +12…+14.