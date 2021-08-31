На Болховском шоссе Орла самосвал врезался в «Приору», а «Приора» в столб. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В понедельник, 30 августа, на Болховском шоссе Орла произошла авария. Самосвал врезался в «Приору», пострадала девушка-водитель легковушки.

ДТП произошло в районе десяти часов утра. 53-летний водитель самосвала ехал со стороны Раздольной улицы и при перестроении вправо столкнулся с «Ладой Приорой». От неожиданного удара легковушку занесло на обочину. Машина врезалась в бордюрный камень и световую опору.

На Болховском шоссе Орла самосвал врезался в «Приору», а «Приора» в столб. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

- 30-летняя водитель автомобиля «Лада Приора» получила травмы. Отпущена, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых шесть с пострадавшими. Травмы получили восемь человек.