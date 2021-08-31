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Общество31 августа 2021 14:13

В вузы Москвы и Петербурга поступило 355 орловских выпускников

Большинство ребят все же решили учиться в родном регионе
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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355 орловских выпускников, закончивших школу в 2021 году, поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 31 августа, рассказала руководитель областного департамента образования Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга с журналистами.

- Орловские выпускники показали достойные результаты во время ЕГЭ а также успешно преодолели вступительные испытания в такие вузы, как МГУ им. Ломоносова, Московский государственный медико-стоматологический университет, Санкт-Петербургский государственный университет и другие, - рассказала Крымова.

Всего в этом году выпустилось из орловских школ немногим более трех тысяч человек. Большинство ребят, все же, остались в родном регионе и поступили на факультеты местных вузов.