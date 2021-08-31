Еще двоих иностранцев задержали за торговлю героином в Орле

Героин иностранцы собирались продать

В Орле еще двоих иностранцев задержали за торговлю героином. Из незаконного оборота изъят пакет и 19 свертков с наркотиком.

Молодых мужчин, приехавших из ближнего зарубежья, вычислили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. У 21-летнего и 28-летнего торговцев «синтетикой» в автомобиле находилась внушительная партия героина, частично уже подготовленная к продаже. Общая масса наркотика, как показала экспертиза, превысила 155 граммов.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.