В Орловской области продолжают искать земских учителей Фото: Архив "КП"

Новый учебный год начнется в Орловской области уже завтра. Для 15 педагогов – участников программы «Земский учитель» он начнется на новом месте не только работы, но жительства.

Сегодня, 31 августа, во время онлайн-брифинга с журналистами руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова рассказала, что педагоги из других регионов переберутся в сельскую местность.

Они уже заключили трудовые договора и получат по программе единовременную выплату один миллион рублей.

- На сегодняшний день по программе открыты еще 3 вакансии, - сообщила Татьяна Крымова.