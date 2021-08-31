Боксера Дениса Бойцова перевезли в Орел из Германии

Боксера Дениса Бойцова перевезли в Орле. Фото: https://t.me/senatorkruglyi/305

Сегодня, 31 августа, в Орел из Германии транспортировали известного боксера-супертяжеловеса Дениса Бойцова. Его семья приняла решение вернуться на родину и продолжить реабилитацию уже здесь.

Напомним, Денис Бойцов более десяти лет жил и тренировался в Германии. Пока 3 мая 2015 года не произошла трагедия: 29-летнего супертяжа нашли без сознания в берлинском метро после жестокого избиения. Нападавших не нашли.

С отеком мозга в искусственной коме Денис провел почти два месяца. В июле того же года он пришел в себя, но ему до сих пор приходится заново учиться жить, ходить, говорить. Более трех лет спортсмен находился в немецком реабилитационном центре.

- Процесс организации транспортировки был очень непростым, и я рад, что Денис теперь с родными. В конце 2020 года ко мне обратилась Галина Бойцова с просьбой о содействии в транспортировке ее сына в Россию. Началась сложная работа. Несколько лет из-за пандемии родители Дениса были лишены общения с ним. С большим трудом им удавалось получать информацию о его состоянии здоровья, - сообщил сенатор Владимир Круглый на странице своего telegram-аккаунта.