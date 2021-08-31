Осенью в орловских лесах высадят тысячи молодых дубов, рябин и лип

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области будущей осенью высадят тысячи молодых деревьев. Лесной фонд пополнится 3400 саженцами дуба, липы и рябины.

Общая площадь, на которой появятся молодые деревца - 1,3 гектара. Это лесничества Болховского, Залегощенского, Мценского, Новосильского, Ливенского и Орловского района, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Высадят саженцы в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", которая сегодня является уже полномасштабным экологическим движением, присоединяющем все большее количество неравнодушных к вопросам экологии людей.