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Общество31 августа 2021 12:47

Осенью в орловских лесах высадят тысячи молодых дубов, рябин и лип

Планируется, что лесной фонд пополнится 3 400 саженцами
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области будущей осенью высадят тысячи молодых деревьев. Лесной фонд пополнится 3400 саженцами дуба, липы и рябины.

Общая площадь, на которой появятся молодые деревца - 1,3 гектара. Это лесничества Болховского, Залегощенского, Мценского, Новосильского, Ливенского и Орловского района, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Высадят саженцы в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", которая сегодня является уже полномасштабным экологическим движением, присоединяющем все большее количество неравнодушных к вопросам экологии людей.