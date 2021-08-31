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Здоровье31 августа 2021 12:11

Коронавирус в Орловской области на 31 августа: умерили трое, заболели 90

Число заболевших по-прежнему больше, чем выздоровевших
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 31 августа 2021

Коронавирус в Орловской области на 31 августа 2021

Фото: Архив "КП"

В Орловской области по-прежнему фиксируют высокое количество новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших вновь больше, чем выздоровевших. Сегодня, 31 августа 2021, заражение подтвердилось у 90 жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В итоге за весь период пандемии в Орловской области зарегистрировано уже 43 215 заболевших, из них 40 020 смогли победить коронавирус. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 58 человек.

Однако пополняется и статистика смертности. Федеральный оперштаб подтвердил, что скончались еще три пациента с диагностированным коронавирусом. Пандемия унесла жизни уже 940 орловцев.