В Северном районе Орла пьяный мужчина разбил окно в иномарке и пытался угнать Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла вечернее застолье подтолкнуло 33-летнего мужчину на попытку угона иномарки. Машину он заприметил возле одного из домов в частном секторе и решил покататься.

Сначала орловец разбил окно в иномарке, откатил ее от дома и попытался завести, но не успел. Очевидцы вызвали полицию и мужчину задержали.

- Злоумышленником оказался житель Орловского района. В беседе с полицейскими гражданин не стал отрицать свою причастность к содеянному. В настоящее время для него возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.