В двух детсадах и клинической поликлинике Орла отключат горячую воду 1 сентября

В двух детсадах и клинической поликлиники Орла отключат горячую воду 1 сентября Фото: Архив "КП"

В среду, 1 сентября, в Орле без горячей воды останутся несколько учреждений образования. По данным ООО «Орловская теплосетевая компания», водоснабжения не будет до 20.00 часов вечера.

Под отключение горячей воды попадут Областная клиническая поликлиника, детские сады №56 и №68, СЦР для несовершеннолетних и дом №10 по Пионерской улице.

Кроме того, до 3 сентября не будет в домах №119, 121 и 123 по Грузовой улице и в доме №28б по Привокзальной улице. Воду включат до 17.00 часа вечера. Об сообщает ООО «Газпром теплоэнерго Орел».