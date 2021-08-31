Орловские вузы организуют за свой счет вакцинацию иностранных студентов Фото: Архив "КП"

В понедельник, 30 августа, губернатор Орловской области провел еженедельный прямой эфир. Одной из главным тем обсуждения стал предстоящий учебный год и пандемия коронавируса.

Как пояснил Андрей Клычков, линейки в школах 1 сентября будут проходить либо в очном формате на открытом воздухе по параллели, либо по классам. Соответствующее решение принято региональным штабом.

Что же касается вакцинации от коронавируса, то для школьников вакцинации не предусмотрена, а студенты – по желанию и медицинским показаниям. При этом вакцинацию для иностранным студентам вузы организуют вакцинацию за свой счет.

- Вузы за с 30 августа, за свой счет будут организовывать вакцинацию иностранных студентов. Рекомендаций по вакцинации детей не поступало, - сообщил губернатор Андрей Клычков.