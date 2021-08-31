За сутки в Орловской области горело 15 гектар стерни и тюки с соломой Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксировать случаи сжигания сухой травы. Завершение уборочной кампании в ряде районов активизировало и поджоги стерни. В понедельник, 30 августа, в регионе было зарегистрировано девять термоточек с горением стерни на площади 15 гектар.

Кроме того, вечером в селе Троицкое Ливенского района горели тюки с уже собранной соломой. Тюки огонь полностью уничтожил, однако пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить его дальнейшее распространение.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за дежурные сутки пожарные выезжали 21 раз на ликвидацию возгораний.