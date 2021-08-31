В Орле открылся Центр непрерывного повышения мастерства педагогов. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В понедельник, 30 августа, в Орле состоялось торжественное открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Новая площадка для совершенствования педагогов появилась в институте развития образования.

На открытие побывала руководитель Департамента образования орловской области Татьяна Крымова. Она пояснила, что в 2021-2022 учебном году в рамках работы Центра повысить свою квалификацию смогут 400 педагогов.

- Орловские учителя смогут на протяжении всей карьеры непрерывно актуализировать и расширить профессиональные знания. Они получат доступ к лучшим инновационным практикам мирового и общероссийского образования, смогут проходить стажировки и осваивать технологий горизонтального обучения (обучение равным равного), - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.