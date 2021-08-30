За неуплату алиментов 28-летнему орловцу грозит колония

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области под уголовное дело попал должник по алиментам. 28-летний мужчина долгое время не перечислял средства на содержание своего ребенка, в итоге накопился долг больше 100 тысяч рублей.

Житель Дмитровского района решением суда должен был выплачивать на ребенка четверть ежемесячного дохода. Но с 2020 года он официально не работал, соответственно и деньги не перечислял. Тогда суд назначил ему 20 часов обязательных работ, но на отработку должник не явился. Следующим шагом стало решение суда о штрафе в 150 тысяч рублей, но исправляться отец не спешил и алименты ребенку не перечислял. За что и нарвался на уголовное дело.

- В отношении должника по алиментам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», оно передано в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Теперь, по закону, горе-отцу грозит до года исправительных или принудительных работ, арест или даже колония.