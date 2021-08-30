Орловцам покажут, каким был город и его жители 455 лет назад

Во вторник, 31 августа, в Орловском краеведческом музее откроется выставка, посвященная основанию города. Гостям экспозиции предлагают заглянуть в прошлое, отмотав назад 455 лет.

На выставке художника Владимира Овсиенко и историка Дмитрия Коренева «Орел времен минувших» можно будет прочувствовать, какой была жизнь человека в Средневековье, нравы и бытовые мелочи этой эпохи. Все воссоздано на основании исторических источников.

Здесь и живописные картины, и реконструкция костюмов различных социальных слоев. Последняя выполнялась в полном соответствии историческим образцам. Это и ткани, фурнитура, крой.

Изюминкой экспозиции обещает стать скульптурный портрет молодого мужчины, погибшего от ран в годы лихолетий. Он был один из первых жителей города. Его останки удалось обнаружить по время археологических раскопок на месте слияния Оки и Орлика. Позже с помощью реконструкции удалось установить его облик.

- Манекены, представляющие собой «жителей» города, гармонично вписаны в контекст художественных работ и создают атмосферу Орла давно минувших дней, - сообщает пресс-служба Туристского информационного центра Орла.

Выставка открыта для посетителей весь сентябрь.

КОГДА? ГДЕ?

31 августа, в 15.00

Орел, ул. Гостиная, 2.