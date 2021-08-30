Молодого орловца поймали с двумя свертками экстази в кармане

Уголовное дело завели на орловца за хранение экстази Фото: Архив "КП"

27-летний житель Орла задержан за хранение экстази. У молодого человека при досмотре обнаружено два свертка с наркотиком.

Подробности инцидента озвучили в региональном УМВД. О том, что горожанин может быть связан с незаконным оборотом наркотиков, полицейским поступил сигнал. Оперативники отдела наркоконтроля устроили проверку и информация подтверидилась: в шортах орловца оказались два свертка с таблетками. Проведенная в дальнейшем экспертиза показала, что экстази массой около полутора грамм.

Возбуждено уголовное дело.

- В беседе с полицейскими гражданин пояснил, что приобрел данное вещество бесконтактным способом для личного потребления. Ведется предварительное расследование, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.