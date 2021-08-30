Реконструкция почти 14 километров трассы «Орел – Ефремов» закончилась

В Орловской области закончили реконструкцию трассы «Орел – Ефремов» . Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Орловской области закончили реконструкцию трассы «Орел – Ефремов» закончилась. Участок дороги протяженностью почти 14 километров дороги находится в Новодеревеньковском районе.

На трассе, связывающую Орловскую область с Тульской, обновили дорожное основание, переделали инженерные коммуникации, укрепили откосы и обочины, установили ограждения и автобусные остановки. Кроме того, в раках реконструкции построили мост рядом с селом Старогольское через реку Гоголь.

- Протяженность объекта реконструкции составила 13,9 км. Сметная стоимость на 2020–2021 годы согласно контракту составила 790,2 млн рублей, из которых в 2021 году было направлено 114,1 млн рублей. По качеству и обустройству дорога не уступает уровню федеральной трассы. Работает комиссия по приемке объекта в эксплуатацию, - сообщил губернатор Андрей Клычков у себя в соцсетях.