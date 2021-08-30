На Орловскую область надвигается сильный ветер

Погода в Орле на 31 августа 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области ожидают разгул стихии. МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает о возникновении неблагоприятных метеоявлений. Речь идет о сильном ветре.

Погода начнет меняться уже вечером 30 августа. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 21.00 часа 31 августа на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами возможен небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет юго-восточный со скоростью от 5 до 10 м/с. Днем с переходом на западный он будет достигать уже 8-13 м/с, а грозах местами до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +13 градусов до +18. Днем столбики термометров покажут значения до +29 градусов.

- В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением линий электропередач, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб. Будь бдительны, - обращаются к жителям региона сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области.