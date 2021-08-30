В Орловскую область прибыло еще 6600 доз вакцины «Спутник V»

В Орловскую область прибыла очередная партия вакцины от коронавируса. На этот раз это 6600 доз вакцины «Спутник V». Препарат уже распределяют по больницам. На минувших выходных в регион также поступило почти 20 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

По данным тепловой карты на 27 августа, В Орловской области вакцинировано 35,74% от взрослого населения без учета переболевших. В регионе продолжают работать 39 прививочных пунктов и 32 мобильные бригады для проведения вакцинации в организованных коллективах.

- Можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах. Или записаться на вакцинацию с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» (4862) 40-20-56, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.