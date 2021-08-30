В Железнодорожном районе Орла мужчина попал под машину. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В воскресенье, 29 августа, в Железнодорожном районе Орла произошла авария с участием пешехода. На Московской улице под машину попал 54-летний мужчина. Его госпитализировали с места ДТП.

Авария случилась вечером в начале девятого. 48-летний водитель Шкоды «Фабиа» ехал в Старо-Московской улицы. В это самое время в районе дома №106 пешеход переходил дорогу. Избежать столкновения не удалось.

- Мужчина переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 33 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Травмы получили пять человек.