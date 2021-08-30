В 2022 году в Орле приведут в порядок еще 7 дорог

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Согласован список дорог, которые в городе Орле отремонтируют в 2022 году. Обойдется работа примерно в 350 миллионов рублей.

Речь идет об участках улиц, ремонт которых запланирован в рамках национального проекта "Безопасные и качественный автомобильные дороги". В список вошли улицы Горького, Алроса, Зеленина, Ломоносова, Бурова, Космонавтов, а также Бульвар Молодежи. Предварительная стоимость ремонта - 348 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, для улицы Ломоносова уже нашли подрядчика. Здесь ремонт начнется уже в 2021 году. А для трех дорог, Горького, Космонавтов и Бурова, потребовалось вносить изменения в смету.