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Происшествия30 августа 2021 13:58

В Верховье маленькая девочка выбежала на дорогу под колеса иномарки

Ребенок в больнице, ГИБДД устанавливает обстоятельства случившегося
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В поселке Верховье Орловской области малютка оказалась под колесами иномарки, внезапно выбежав на дорогу. Девочка госпитализирована.

ДТП случилось в субботу вечером, 28 августа, около шести часов. По Пионерской улице районного центра ехала 23-летняя девушка за рулем легковой иномарки "Фольксваген Поло". Возле дома №3 из-за припаркованного автомобиля выскочила четырехлетняя малышка. Машина сбила ее.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За выходные на дорогах Орловской области сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 33 ДТП, в них пострадало 5 человек.