Депутаты Орловского обсовета подвели итоги пятилетней работы. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В минувшую пятницу, 27 августа, в Орле прошло последнее заседание облсовета созыва 2016-2021 года. Через несколько недель жители региона определят его новый состав на выборах.

Пока же депутаты старого созыва подвели итоги пятилетней работы. Согласно озвученным данным, за этот период парламентарии приняли 629 законов. Один из самых главных законопроект о преобразовании Орловского района в муниципальный округ.

Также было отмечено, что в 2017-2021 году депутаты исполнили более двух тысяч наказов избирателей на общую сумму около 300 миллионов рублей.

- Наш депутатский корпус системно работал над совершенствованием законодательной базы: принятием новых региональных законов, которые традиционно носили ярко выраженную социальную направленность и были ориентированы, в первую очередь, на защиту интересов и поддержку наиболее уязвимых категорий населения, - подчеркнул спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.