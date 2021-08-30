Орловский театр им. Тургенева откроет сезон авантюрной комедией "Блеф"

Театр им. Тургенева откроется сезон комедией "Блеф" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские драматический театр им. Тургенева представил афишу на новый, 207-й, сезон. Откроется он премьерой авантюрной комедии в двух действиях "Блеф".

Открытие сезона запланировано на 1 октября 2021. В этот день, а также 2-го числа, гости увидят премьеру, поставленную по пьесе Сухова-Кобылина "Свадьба Кречинского". Ждут орловцев и гостей региона в октябре и другие спектакли. Это комедии "Безумный день или жениться Фигаро", "Папа в паутине", "Аристократы поневоле", а также нереальная история о реальных событиях "Кутига (Метель)". Эти спектакли артисты отыграют на большой сцене.

На малой сцене зрителю предстанет премьера романтической истории "Земля Эльзы", комедии "Семейное счастье" по пьесам Чехова, сценическая версия рассказа Муму "Безмолвие", лирическая комедия "Набережная Надежды".

Также в октябре на сцене театра Тургенева даст гастроли Вологодский театр драмы.

Билеты уже можно купить в кассе на пл. Ленина, 2, а также на официальном сайте театра.