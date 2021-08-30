На трассе "Орел-Брянск" перевернулась 19-летняя девушка на "Мазде"

Молодая водитель "Мазды" пострадала в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области молодая водитель иномарки пострадала в ДТП. Ее "Мазда" улетела в кювет.

Девушка ехала по трассе "Орел-Брянск" в минувшую субботу, 28 августа. Было около десяти утра. На 42 километре 19-летняя водитель не смогла совладать с управлением своим транспортом, легковушка слетела с проезжей части прямиком в кювет, а затем опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, доставлена в Хотынецкую центральную районную больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.