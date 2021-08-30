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Общество30 августа 2021 12:40

За костры в лесах орловцев оштрафовали на 32 тысячи рублей

Жители региона пренебрегли правилами пожарной безопасности
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Жителей Орловской области за костры в лесах оштрафовали на 32 тысячи рублей. Раскошелиться пришлось орловцам, пренебрегшим правилами пожарной безопасности.

Как рассказал 30 августа на совещании в обладминистрации начальник регионального Управления лесами Игорь Лебедев, с начала 2021 года при патрулировании лесных массивах удалось уличить 17 нарушителей, им выписали штрафов больше чем на 30 тысяч рублей. Также выдано больше 100 предостережений.

В Орловской области в этом году пожароопасный сезон начался 12 апреля. А с 23 июня на территории региона введен особый противопожарный режим. Лесных пожаров не зафиксировано.