В Орловской области завершили ремонт 80 километров дорог Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подводят первые итоги ремонта региональных и межмуниципальных дорог в 2021 году. На данный момент в порядок удалось привести почти 80 километров дорог, проходящих в семи районах. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в ремонт было вложено 663,6 миллиона рублей.

В итоге ремонт прошел на 11 участков автомобильных дорог: «Орел – Зареченский», «Орел – Хардиково», «Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы», «Орел – Ефремов», «Москва-Киев» - Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы», «Горки – Шаблыкино», «Болхов – «Орел – Витебск», «Болхов – Мценск – Новосиль» и «Болхов – «Орел – Витебск».

- Кроме того, прошел ремонт тротуаров населенных пунктах Руднево (Болховский район), Однолуки, Лыково и Григорово (Болховский район), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.