В Орле возле остановки «Автовокзал» появился «умный» переход. Фото: администрация города

В Орле появился «умный» переход возле остановки «Автовокзал». Он оснащен специальным устройством, обеспечивающим пешеходов световым сопровождением на регулируемой «зебре». Сейчас система работает в тестовом режиме.

Кроме того, в интеллектуальная система предотвращения ДТП имеет возможность фото- и видеофиксации. Кадры нарушений направляются в ГИБДД. В день их выявляется 24-35 случаев несоблюдения правил дорожного движения водителями и пешеходами.

- Накануне нового учебного года мэр Орла предложил рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по устройству проекционной подсветки пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Итак, «умные» переходы в перспективе могут появиться на дорогах возле улиц Приборостроительная (район дома №8), 7 ноября (район дома №12), Васильевской (151), Новикова (44), Караческой (61) и Комсомольской (237).