Под Орлом 19-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с "Нивой"

В ДТП пострадал 19-летний водитель мопеда Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом внедорожник "Нива" протаранил мопед "Хонда". Водитель двухколесного транспорта получил травмы.

ДТП случилось 28 августа около пяти часов вечера. По Южному подъезду к Орла ехал отечественный автомобиль "Нива", за рулем был 55-летний водитель. В районе 24 километра он стал разворачиваться и не пропустил мопед, протаранив его. Молодой водитель пострадал.

- В результате ДТП 19-летний водитель мопеда "Хонда" получил травмы, он отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные на орловских дорогах полицейские зафиксировали 33 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 5 человек.