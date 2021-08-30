«Гаражная амнистия» в Орловской области начнется с 1 сентября Фото: Архив "КП"

С 1 сентября в Орловской области, как и по всей России, начнется «гаражная амнистия». Легализовать гаражи, построенные на муниципальной земле до 30 декабря 2004 года, можно будет в течении ближайших пяти лет.

При этом для оформления таких гаражей будет действовать упрощенная схема. Главное, чтобы гараж являлся капитальной постройкой и не был признан самовольным. Гараж может входить как в гаражно-строительный кооператив, так и быть построенным отдельно.

Для оформления права собственности необходимо представить любой документ, подтверждающий факт владения гаражом. Его «легализация» даст владельцу возможность подарить, продать или оставить постройку в наследство, не бояться сноса.

- На сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 57 тысячах гаражей, находящихся на территории нашего региона. С начала года более тысячи орловцев уже зарегистрировали свои права на гаражные строения, - пояснила Надежда Кацура, руководитель регионального Росреестра.