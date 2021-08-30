Житель Орла попал под статью за кражу тисков у соседа

Кражу из двора частного дома раскрыли полицейские Фото: Архив "КП"

Житель Орла попал под уголовную статью за кражу тисков с соседского двора. Теперь ранее судимому 37-летнему орловцу снова светит оказаться на скамье подсудимых.

В полицию с заявлением о краже пришел мужчина, проживающий в Железнодорожном районе города. Он рассказал, что со двора его дома пропал инструмент - тиски стоимостью около 6 тысяч рублей. Под подозрения оперативников попал проживающий по соседству горожанин, ранее имевший проблемы с законом. Догадки полицейских подтвердились. На момент, когда похитителя вычислили, он уже успел продать чужое имущество. Отпираться от содеянного мужчина не стал.

- Тиски полицейские изъяли. После проведения необходимых следственных действий инструмент будет возвращен законному владельцу. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.