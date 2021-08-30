В Орловской области прожиточный минимум в 2022 году вырастет на 394 рубля

Установлен размер прожиточного минимума для Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области установлен размер прожиточного минимума на 2022 года. На душу населения он подрастет на 394 рубля и составит 11 114 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет на 634 рубля и в 2022 году составит 12 114 рублей (сейчас он равен 11 480 руб). Для детей установлен прожиточный минимум на будущий год в размере 11 122 рублей (подрастет на 271 рубль), для пенсионеров - 9 644 рубля (вырастет на 772 рубля).

- Прожиточный минимум в субъекте устанавливается в соответствии с учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Его величина на следующий год не может быть ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе на текущий год, - пояснили "КП" в региональном Управлении труда и занятости.