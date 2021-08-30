Мобильные пункты вакцинации: где сделать прививку в Орле с 30 августа по 5 сентября

Мобильные пункты вакцинации от ковид в Орле Фото: Архив "КП"

В Орле продолжат работу мобильные пункты вакцинации. Прививку по-прежнему можно будет сделать без предварительной записи в будние дни с 12:00 до 19:00 часов и по выходным с 9:00 до 16:00 часов. Публикуем список мест, где будут работы мобильные ФАПы с 30 августа по 5 сентября.

Сегодня, 30 августа, прививочный кабинет заработает возле ТЦ «Европа» Наугорском шоссе.

Во вторник, 31 августа, мобильный ФАП будет стоять рядом с ТЦ «Европа» на Московской улице,67. Кроме того, прививки будут делать на 2 этаже автовакзала.

В среду, 1 сентября, желающих привиться будут ждать у ТЦ «Европа» на Карачевском шоссе и МФЦ на улице Ленина (последний адрес - с 9:00 до 15:00).

В четверг, 2 сентября, медики будут работать возле ТЦ «Водолей» на улице Тургенева и на автовокзале.

В пятницу, 3 сентября, ФАП появится у ТЦ «Европа» на Московской улице.

В субботу, 4 сентября, вновь будут делать прививки возле ТЦ «Водолей» и на автовокзале.

В воскресенье, 5 сентября, мобильный прививочный пункт опять заработает ТЦ «Европа» на Московской улице.

Кроме того, прививки без предварительной записи всю неделю будут делать на первом этаже ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе.

- При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - напоминает пресс-служба администрации Орла.