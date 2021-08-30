В Орле прошел фестиваль «Орловская казачья вольница» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В субботу, 28 августа, в Орле в городском парке культуры и отдыха состоялся фестиваль «Орловская казачья вольница». Гостей праздничного действо ждали не только познакомиться с традициями и обрядами казаков, но и сами поучаствовать в них.

Фестиваль «Орловская казачья вольница-2021» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждый желающий мог попробовать свои силы в рубке шашкой и фланкировке, покататься на лошади или отведать вкусных гостинцев от мастеров народных промыслов и ремесел.

Фестиваль «Орловская казачья вольница-2021» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не обошлась концертная программа и без народных песен и танцев. Гостям также показали как проходят казачьи свадьбы и обряд «Проводы казака». Самые яркие моменты из жизни казаков можно было увидеть на фотовыставке, развернувшейся на одной из интерактивных площадок.

Фестиваль «Орловская казачья вольница-2021» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Фестиваль «Орловская казачья вольница» проводится в целях популяризации и сохранения казачьей культуры, преемственности традиций и обрядов поколений; патриотического и физического воспитания в духе казачьих традиций; содействия развитию межрегионального сотрудничества в казачьей среде, - поясняет пресс-служба Управление культуры и архивного дела Орловской области.

Фестиваль «Орловская казачья вольница-2021» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО