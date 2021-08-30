В Железнодорожном районе Орла из-за пожара эвакуировали людей

В воскресенье, 29 августа, в Железнодорожном районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул в наполовину нежилом доме. В пустующей части строения загорелся мусор.

ЧП произошло в начале 11 часа вечера на Старо-Московской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники 3-й пожарно-спасательной части эвакуировали пять человек из другой части дома. К счастью, никто не пострадал.

- В нежилой части дома произошло загорание мусора на площади 3 кв.м. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.