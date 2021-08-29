В Орле к концу первой недели сентября жару сменит прохлада и дождь

Погода в Орле с 30 августа по 3 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жаркая погода еще успеет напомнить о себе жителям Орловской области. Хотя календарное лето подходит к концу, первые дни осени тоже окажутся достаточно теплыми. Правда, прохлада и дожди не заставят себя долго ждать. Публикуем полный прогноз погоды на 30 августа – 3 сентября 2021.

По данным Росгидрометцентра, в понедельник, 30 августа, ожидается переменная облачность без дождя. Днем воздух прогреется до +29 градусов тепла, ночью +17 градусов. В темное время суток местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Во вторник, 31 августа, будет облачно с прояснениями и временами небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, ночью +15. Ветер юго-восточный 4 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

День знаний, 1 сентября, порадует умеренным теплом и отсутствием дождя. Днем +23 градуса, ночью +14. Осадки прогнозируют только в ночное время. Ветер западный 5 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

В четверг, 2 сентября, погода изменится. Будет пасмурно, пойдет дождь. Днем всего +17 градусов, ночью +12 градусов. Ветер северо-западный 4 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

В пятницу, 3 сентября, столбики термометров опустятся до +16 градусов днем и всего + 8 ночью. Вновь облачно и дождь. Северо-западный ветер усилится до 6 м/с. Атмосферное давление 733 мм рт.ст.