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Здоровье29 августа 2021 13:21

Коронавирус в Орловской области на 29 августа 2021: заболели 92 человека

Порог в 43 тысячи заразившихся пройден
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 29 августа 2021

Коронавирус в Орловской области на 29 августа 2021

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 августа 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 92 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. Регион преодолел порог в 43 тысячи заразившихся. За весь период пандемии заболели уже 43 032 человека.

Справиться с заболеванием смогли 39 910 орловцев. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 59 человек.

Статистика смертности по-прежнему растет. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончался еще один пациент с диагнозом коронавирусная инфекция. От заболевания умер 936 жителей Орловской области.