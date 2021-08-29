29 августа пункт вакцинации разместят в Северном районе Орла Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 августа, в Орле продолжают работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Воспользоваться возможностью прививки без предварительной записи можно будет в Северном районе города.

Мобильный ФАП разместится возле торгового центра «Лента», на Московском шоссе, 56. Прием здесь будет вестись с 9.00 до 16.00 часов.

- Для прохождения процедуры вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.

Перед прививкой пациентов ожидает осмотр врача.