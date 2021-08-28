Орловские депутаты обратятся в Госдуму из-за блокировки счетов школ. Фото: Орловский облсовет

В пятницу, 27 августа, в Орле прошло заседание облсовета. Одной из главных повесток дня стало предстоящее обращение в Госдуму из-за блокировки счетов школ, детских садов и ряда других социальных учреждений.

Отметим, проблема с заморозкой счетов образовательных учреждений существует в Орле не первый год. Причина – постоянно формирующаяся задолженность перед поставщиками питания и энергоресурсов. В этом году город получил 514,7 миллиона рублей на уплату долгов и разблокировку счетов. Однако проблема сохраняется.

Депутаты регионального парламента подчеркнули, что в условиях заблокированных счет организация лишается возможности проводить какие-либо финансовые операции: вести финансово-хозяйственную деятельность, покупать инвентаря и учебных пособий, использовать средства от оказания платных услуг и так далее.

- На наш взгляд государство не должно блокировать счета образовательных учреждений. Отмечу, что обращение потребует внесения изменений в федеральное законодательство. Поддержка данного обращения позволит значительно облегчить финансово-хозяйственную деятельность муниципальных школ, детских садов, учреждений культуры и спорта, — пояснил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.