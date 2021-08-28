«Бегущая книга-2021»: в Орле устроят интеллектуальный забег

«Бегущая книга-2021» в Орле Фото: Архив "КП"

Грядущий День знаний в Орле пройдет серия праздничных познавательных мероприятий. Для школьников и учителей орловский краеведческий музей и его филиалы будут проводить бесплатные экскурсии, а областная библиотека Бунина проведет акцию «Бегущая книга-2021».

1 сентября библиотекари устроят интеллектуальный забег, посвященный теме Олимпийских игр. Забег стартует от здания Бунинки, а основной площадкой станет сквер Гуртьева. Орловцам будут задавать вопросы на знание истории игр и знаменитых спортсменах. Самые активные участники получат призы – книги.

- «Бегущая книга» − это масштабная, социокультурная акция, объединяющая тысячи представителей библиотечного сообщества и любителей чтения. Она нацелена на популяризацию библиотек как места для познавательного досуга и одного из центров культурной жизни, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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КОГДА? ГДЕ?

1 сентября, 12.00

Начало от здания библиотеки (ул. Максима Горького, 43)