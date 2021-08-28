В Орле мужчина попал под статью из-за свертка с наркотиками Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается борьба с распространением наркопотребления и продавцами опасных запрещенных веществ. На уходящей неделе в оперативные сводки попал очередной нарушитель закона.

В Заводском районе города оперативники задержали 40-летнего мужчину. При личном досмотре у него нашли сверток с порошкообразным веществом. Как позже установили эксперты, это был это синтетический наркотик – производное N-метилэфедрон, массой 0,26 грамма.

Орловец пояснил, что купил наркотик бесконтактным способом для личного потребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.