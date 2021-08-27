Последние выходные лета в Орле будут теплыми и без дождя

Последние выходные лета в Орле выдадутся теплыми Фото: Ольга СУПОНЕВА

Последние выходные уходящего лета-2021 в Орле будут теплыми и без дождя. Публикуем подробный прогноз погоды на 28-29 августа.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 28 августа от +14 градусов ночью до +26 днем. В ночное время возможен небольшой дождь, днем без осадков. Облачность переменная, давление 745 мм рт.ст. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В воскресенье 29 августа от +13 в ночное время до +27 днем. Облачно, без дождя. Ветер восточный 1 м/c, давление на уровне 745 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, летняя жара еще прыгнет в последний вагон: в понедельник и вторник ожидается до +29 градусов.