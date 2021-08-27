Почти 3 миллиона тонн зерна собрали на полях Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

На полях Орловской области собрано уже почти 3 миллиона тонн зерна. Больше всего комбайны намолотили озимой пшеницы.

Цифры озвучили в пресс-службе регионального Правительства. Озимой пшеницы собрано 1762,45 тысяч тонн, озимой ржи - 6,4 тысячи тонн. Полностью завершена уборка озимого рапса, его в этом году выросло больше 60 тысяч тонн. Уборка ярового рапса еще продолжается в 19 районах области, на сегодняшний день собрано более 47 тысяч тонн этой культуры. В 23 районах области аграрии убирают овес - уже собрано 36,4 тысячи тонн. Ячменя на орловских полях выросло 562, 6 тысячи тонн, пшеницы 393,2 тысячи тонн.

Также сельхозпредприятия продолжают собирать урожай гороха и гречихи, а в Покровском районе стартовал сбор сои. Всего собрано 2 миллиона 820 тысяч тонн зерновых культур.