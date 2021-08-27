В Орле мужчина вынес под одеждой из магазина электродрель

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле мужчина под одеждой вынес из магазина электродрель. Теперь ему придется отвечать перед судом: полицейские вычислили похитителя по камерам видеонаблюдения.

С заявлением о краже в полицию пришел владелец магазина. Он рассказал, что дрель стоимостью 7 500 рублей пропала с витрины. Сотрудники уголовного розыска взялись за розыск возможного вора, как оказалось преступление зафиксировано на видео.

- Оперативники выяснили, что данный гражданин вошел в магазин и воспользовавшись, что за его действиями никто не наблюдает, сорвал товар, находящийся на витрине, и затем скрылся, спрятав его под одеждой. Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража", 41-летнему орловцу может светить реальный срок лишения свободы. Сейчас расследование продолжается, полицейские устанавливают, куда похититель дел украденную дрель.