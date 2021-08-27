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В Орле городские службы безопасности перейдут в режим повышенной готовности. Усилятся ведомства и организации перед Днем знаний и Единым днем голосования 19 сентября.

В круглосуточный режим дежурства перейдет городская администрация. Меры такие необходимы в связи с проведением мероприятий, предполагающих большое скопление людей. Круглосуточно будет работать Единая дежурно-диспетчерская служба в период с 18:00 31 августа до 09:00 2 сентября, а также с 18:00 16 сентября до 09:00 20 сентября 2021 года.

- Службой технического обеспечения будет организовано дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций в этот период, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.