Уровень вакцинации сотрудников в Орловском Сбере превысил 90%

С самого начала пандемии Орловское отделение Сбербанка принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего коллектива и клиентов. Сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений, а навигация в офисах напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, стали одними из первых среди компаний региона организовавших вакцинацию сотрудников.

Ярослав Скирта, управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк:

«Для всех наших сотрудников забота о своем здоровье и здоровье своих близких – один из важнейших приоритетов. Большое внимание мы уделяем всем возможным мерам профилактики распространения коронавируса. К тому же на данный момент 43 офиса Сбербанка включены в реестр организаций, свободных от COVID-19.»

На достигнутом в банке не останавливаются и в дальнейшем продолжат укреплять уровень защищенности коллектива и клиентов.