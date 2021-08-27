У вернувшихся с курортов орловцев нашли коронавирус

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Жители Орловской области привозят с собой из отпуска не только хорошие воспоминания, но и коронавирус. За прошлую неделю более чем у 20 вернувшихся с курортов орловцев обнаружена коронавирусная инфекция.

Об этом 26 августа рассказал руководитель областного роспотребнадзора Александр Румянцев во время заседания оперштаба по борьбе с covid-19.

- Выявлено 8 инфицированных граждан, прибывших из Турции. Еще 15 жителей региона заболели коронавирусом после возвращения с отдыха на российских курортах, в том числе из Краснодарского края - 10 человек, Крыма - 4, Дагестана - 1, - цитирует Румянцева пресс-служба Правительства Орловской области.

Всего из-за границы вернулось на Орловщину на прошлой неделе 469 человек, из которых 305 прилетели из Турции.

Александр Румянцев также рассказал, что за последнее время в регионе выросло количество случаев заражения населения мутировавшим вирусом - "индийским" и "британским" штаммами ковида заразилось уже 50 человек.