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Общество27 августа 2021 14:04

У вернувшихся с курортов орловцев нашли коронавирус

Заразились отдыхающие в Краснодарском крае, Турции, Крыму и Дагестане
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Жители Орловской области привозят с собой из отпуска не только хорошие воспоминания, но и коронавирус. За прошлую неделю более чем у 20 вернувшихся с курортов орловцев обнаружена коронавирусная инфекция.

Об этом 26 августа рассказал руководитель областного роспотребнадзора Александр Румянцев во время заседания оперштаба по борьбе с covid-19.

- Выявлено 8 инфицированных граждан, прибывших из Турции. Еще 15 жителей региона заболели коронавирусом после возвращения с отдыха на российских курортах, в том числе из Краснодарского края - 10 человек, Крыма - 4, Дагестана - 1, - цитирует Румянцева пресс-служба Правительства Орловской области.

Всего из-за границы вернулось на Орловщину на прошлой неделе 469 человек, из которых 305 прилетели из Турции.

Александр Румянцев также рассказал, что за последнее время в регионе выросло количество случаев заражения населения мутировавшим вирусом - "индийским" и "британским" штаммами ковида заразилось уже 50 человек.