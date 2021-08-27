Из-за фуры в ДТП на дороге "Орел-Брянск" пострадал 10-летний мальчик

В ДТП на трассе "Орел-Брянск" пострадал ребенок Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области при ДТП с фурой пострадал 10-летний мальчик. Прицеп большегруза занесло на встречную полосу, где он столкнулся с внедорожником.

Авария произошла на трассе "Орел-Брянск-Смоленск" ранним утром 26 августа. Было около пяти. 39-летний водитель большегрузного автомобиля "Мерседес" ехал со стороны Брянска в сторону Орла и на 31 километре полуприцеп вынесло на встречку. Увернуться от столкновения не удалось 38-летнему водителю "Фольксвагена".

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Фольксваген Тигуан", мальчик 2011 года рождения, получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.